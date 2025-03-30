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29 марта, 22:30

Белорусская теннисистка Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Майами

Арина Соболенко. Обложка © X / MiamiOpen

Арина Соболенко. Обложка © X / MiamiOpen

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила на турнире серии WTA-1000 в Майами. В финале она встретилась с американкой Джессикой Пегулу, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу 26-летней белоруски. Эта победа стала для Соболенко первой в Майами и принесла ей 19-й титул в карьере на уровне WTA.

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Ранее российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Андреева сумела сломить сопротивление первой ракетки мира после проигранного первого сета и одержала победу со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Лия Мурадьян
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