Стратегический бомбардировщик Ту-95 по-прежнему представляет собой основную угрозу для украинской инфраструктуры, заявило американское издание The National Interest (TNI). Журналисты описывают этот самолёт как «оружие, созданное для великих и ужасных дел».

В статье упоминаются попытки ВСУ нанести удары по российским объектам, чтобы уничтожить бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.

«Этот легендарный бомбардировщик, некогда пережиток времен Холодной войны, теперь отвечает требованиям войны XXI века, особенно в небе над Украиной», — подчеркивают авторы.

В статье указано, что модернизированная версия Ту-95МС активно участвовала в операциях в Сирии и продолжает своё применение в украинском конфликте. Самолёт с кодовым именем NATO Bear («Медведь») может поражать цели в любых погодных условиях. Изначально Ту-95 создавали для ядерного сдерживания, но сейчас он используется для точечных атак.

«Это птица, созданная для великих и ужасных дел. Она успешно выполняет свою миссию, как могут подтвердить поколения российских пилотов — и нынешних, и будущих», — говорится в статье.