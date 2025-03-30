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Регион
29 марта, 23:34

Оружие для великих и ужасных дел: В США раскрыли главную российскую угрозу для Украины

TNI: Ракетоносец Ту-95 несёт главную угрозу для инфраструктуры Украины

Ракетоносец Ту-95МС. Обложка © Минобороны РФ

Ракетоносец Ту-95МС. Обложка © Минобороны РФ

Стратегический бомбардировщик Ту-95 по-прежнему представляет собой основную угрозу для украинской инфраструктуры, заявило американское издание The National Interest (TNI). Журналисты описывают этот самолёт как «оружие, созданное для великих и ужасных дел».

В статье упоминаются попытки ВСУ нанести удары по российским объектам, чтобы уничтожить бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.

«Этот легендарный бомбардировщик, некогда пережиток времен Холодной войны, теперь отвечает требованиям войны XXI века, особенно в небе над Украиной»,подчеркивают авторы.

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В статье указано, что модернизированная версия Ту-95МС активно участвовала в операциях в Сирии и продолжает своё применение в украинском конфликте. Самолёт с кодовым именем NATO Bear («Медведь») может поражать цели в любых погодных условиях. Изначально Ту-95 создавали для ядерного сдерживания, но сейчас он используется для точечных атак.

«Это птица, созданная для великих и ужасных дел. Она успешно выполняет свою миссию, как могут подтвердить поколения российских пилотов — и нынешних, и будущих», — говорится в статье.

Ещё одни уникальные боевые машины, истребители Су-35С, продолжают поступать на вооружение ВСК России. Ранее ОАК направила российским войскам первую с начала года партию новых истребителей Су-35С поколения 4++.

Лия Мурадьян
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