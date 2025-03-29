В России дрон впервые пролетел с Сахалина на материк как гражданский самолёт

Беспилотный аппарат компании «Аврора — беспилотные авиационные системы» впервые в России пролетел между городами расположенных по соседству регионов. Полёт проходил согласно нормам гражданской авиации, сообщает правительство Сахалинской области.

«Сегодня выполнили важнейшую задачу — наша компания «Аврора — беспилотные авиационные системы» выполнила, можно сказать, исторический полёт по маршруту город Оха (Сахалинская область) — Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Полёт прошел по расписанию, по нормам», — сказал гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Те же самые нормы исполняют обычно пассажирские самолёты. Во время полёта с Сахалина на материк не очерчивались никакие спецзоны, не получались дополнительные разрешения. В компании назвали это «историческим моментом для авиации».