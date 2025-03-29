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Регион
29 марта, 12:48

В России дрон впервые пролетел с Сахалина на материк как гражданский самолёт

В РФ беспилотник впервые пролетел между регионами по нормам гражданской авиации

Беспилотный аппарат компании «Аврора — беспилотные авиационные системы» впервые в России пролетел между городами расположенных по соседству регионов. Полёт проходил согласно нормам гражданской авиации, сообщает правительство Сахалинской области.

«Сегодня выполнили важнейшую задачу наша компания «Аврора — беспилотные авиационные системы» выполнила, можно сказать, исторический полёт по маршруту город Оха (Сахалинская область) — Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Полёт прошел по расписанию, по нормам», — сказал гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Те же самые нормы исполняют обычно пассажирские самолёты. Во время полёта с Сахалина на материк не очерчивались никакие спецзоны, не получались дополнительные разрешения. В компании назвали это «историческим моментом для авиации».

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году Россия должна стать лидером по применению и производству беспилотных технологий. Российский лидер ожидает доклад о проделанной работе к 1 июня, а затем он будет получать его каждые полгода.


Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Владимир Озеров
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