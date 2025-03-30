Россиянам напомнили о штрафах за костры, сжигание мусора и травы

Сжигание мусора, травы и листьев на дачных участках может привести к штрафам. Это касается частных домов, общественных территорий и сельхозугодий. При этом есть законодательные нормы, соблюдение которых поможет избежать наказания, рассказал юрист Степан Углов.

Эксперт напомнил, что открытый огонь разрешён только при соблюдении определённых условий. Например, мусор можно сжигать в специально подготовленных местах: в котловане глубиной не менее 30 см или в металлическом контейнере объёмом до одного кубометра.

«Расстояние от места сжигания до зданий должно быть не менее 50 метров, до хвойного леса — 100 м, до лиственного — 30 м», — приводит комментарий юриста интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также необходимо очистить территорию вокруг огня от сухой растительности в радиусе 10 метров. Обязательно наличие средств пожаротушения и мобильной связи для вызова служб. Углов подчеркнул, что нельзя разводить огонь на торфяных почвах и под кронами хвойных деревьев. Запрещено оставлять огонь без присмотра и сжигать взрывоопасные вещества.

Нарушение пожарной безопасности повлечёт предупреждение или штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если огонь развели в условиях особого режима, сумма штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей. В случае пожара, повлекшего ущерб, штраф может достигнуть 50 тысяч рублей. За тяжкие последствия возможна уголовная ответственность.