Россиянам напомнили о штрафах за костры, сжигание мусора и травы
Юрист Углов: Сжигать мусор можно при соблюдении условий безопасности
Сжигание мусора, травы и листьев на дачных участках может привести к штрафам. Это касается частных домов, общественных территорий и сельхозугодий. При этом есть законодательные нормы, соблюдение которых поможет избежать наказания, рассказал юрист Степан Углов.
Эксперт напомнил, что открытый огонь разрешён только при соблюдении определённых условий. Например, мусор можно сжигать в специально подготовленных местах: в котловане глубиной не менее 30 см или в металлическом контейнере объёмом до одного кубометра.
«Расстояние от места сжигания до зданий должно быть не менее 50 метров, до хвойного леса — 100 м, до лиственного — 30 м», — приводит комментарий юриста интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также необходимо очистить территорию вокруг огня от сухой растительности в радиусе 10 метров. Обязательно наличие средств пожаротушения и мобильной связи для вызова служб. Углов подчеркнул, что нельзя разводить огонь на торфяных почвах и под кронами хвойных деревьев. Запрещено оставлять огонь без присмотра и сжигать взрывоопасные вещества.
Нарушение пожарной безопасности повлечёт предупреждение или штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если огонь развели в условиях особого режима, сумма штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей. В случае пожара, повлекшего ущерб, штраф может достигнуть 50 тысяч рублей. За тяжкие последствия возможна уголовная ответственность.
Кроме этого юристы объяснили россиянам, когда нельзя забирать упавшие в лесу деревья. Заготовка дров без соответствующего разрешения может привести к серьёзным последствиям, вплоть до уголовного преследования.
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