Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 01:18

Франция осудила требования США закрыть программы инклюзивности

Франция резко осудила требования США закрыть программы инклюзивности. Министерство внешней торговли страны назвало призыв американских властей к французским компаниям неприемлемым вмешательством. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Вмешательство США в политику включения французских компаний, такое как угрозы необоснованных тарифов, неприемлемо»,отметили в статье.

Во французском министерстве подчеркнули, что вопросы инклюзивности относятся к внутренним делам как компаний, так и государства. Внешние вмешательства нарушают принципы суверенитета.

Disney решил свернуть политику разнообразия после указов Трампа
Disney решил свернуть политику разнообразия после указов Трампа

Скандал начался, когда Вашингтон потребовал от французских компаний отказаться от политики инклюзивности, если они хотят продолжать сотрудничать с американским правительством. Организациям установили срок в пять дней, чтобы подтвердить соответствие «всем применимым федеральным антидискриминационным законам» США. В противном случае от них потребовали предоставить «подробные причины» для отказа.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar