Франция осудила требования США закрыть программы инклюзивности

Франция резко осудила требования США закрыть программы инклюзивности. Министерство внешней торговли страны назвало призыв американских властей к французским компаниям неприемлемым вмешательством. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Вмешательство США в политику включения французских компаний, такое как угрозы необоснованных тарифов, неприемлемо», — отметили в статье.

Во французском министерстве подчеркнули, что вопросы инклюзивности относятся к внутренним делам как компаний, так и государства. Внешние вмешательства нарушают принципы суверенитета.