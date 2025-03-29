Под впечатлением парижской ОИ: США выставили французским компаниям ультиматум

Американское посольство во Франции направило письмо ряду французских компаний с требованием отказаться от программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) для сохранения сотрудничества с правительством США. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на документ.

«Американское правительство направило письмо ряду французских фирм, призвав их как можно быстрее отказаться от своих программ разнообразия, если они хотят продолжать работать с федеральным правительством [США]», — говорится в публикации.

Издание ссылается на полученный документ, в котором французским фирмам было отведено пять дней на подтверждение соответствия американскому законодательству, ограничивающему подобные инициативы. В письме подчёркивается, что это условие является определяющим для решений о государственных заказах и финансовой поддержке со стороны США.

В посольстве США отказались подтвердить факт рассылки письма, однако сообщили о проведённом анализе 15,6 тысячи международных контрактов, включая программы займов и помощи. Со своей стороны французское министерство финансов заявило, что глава ведомства Эрик Ломбар намерен обсудить этот вопрос с американскими коллегами и обратить их внимание на «несовпадение ценностей Штатов и Франции».

А вот во Франции своя атмосфера — там ударились в противоположную крайность в отношении так называемой политики инклюзивности и разнообразия. Республике выпала большая часть провести летние Олимпийские игры, но мало кто мог представить, что французскому руководству удастся так сильно опозорить это мероприятие. Открытие ОИ в Париже прошло 26 июля и сразу задало тон происходящему, когда оказалось, что «гвоздём программы» стали крикливо выряженные трансвеститы, пародировавшие Тайную вечерю.