Disney решил свернуть политику разнообразия после указов Трампа

Компания Disney прекратит развитие политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), взяв курс на достижение коммерческого успеха новых проектов. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на письмо сотрудникам.

«Изменения, пусть и менее серьёзные, чем те, что представили остальные... компании за последние недели, говорят о давлении, с которым сталкиваются бренды, пытающиеся приспособиться к новым ожиданиям второй эры Трампа», — говорится в сообщении, адресованном сотрудникам компании.

По данным Axios, с начала финансового года Disney отойдёт от фактора разнообразия, что напрямую влияло на вознаграждение руководителей. Компания отчасти вернётся к старым правилам, направив все усилия на достижение именно коммерческого успеха.