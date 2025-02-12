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Регион
12 февраля, 07:33

Disney решил свернуть политику разнообразия после указов Трампа

Disney откажется от развития политики разнообразия, равенства и инклюзивности

Компания Disney прекратит развитие политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), взяв курс на достижение коммерческого успеха новых проектов. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на письмо сотрудникам.

«Изменения, пусть и менее серьёзные, чем те, что представили остальные... компании за последние недели, говорят о давлении, с которым сталкиваются бренды, пытающиеся приспособиться к новым ожиданиям второй эры Трампа», — говорится в сообщении, адресованном сотрудникам компании.

По данным Axios, с начала финансового года Disney отойдёт от фактора разнообразия, что напрямую влияло на вознаграждение руководителей. Компания отчасти вернётся к старым правилам, направив все усилия на достижение именно коммерческого успеха.

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Напомним, ещё до вступления в должность Дональд Трамп объявил, что после его прихода к власти официально в Штатах будут признаны только два пола — мужской и женский. Он также уточнил, что будет бороться с безумием, распространяемым движением ЛГБТ*. Впоследствии соответствующий указ был действительно подписан, что сподвигло крупные компании в США пересмотреть прежнюю политику.

* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / chrisdorney

Мария Любицкая
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