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Регион
30 марта, 02:48

ВОЗ рассматривает сокращение штата и программ из-за финансовых трудностей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает возможность значительного сокращения своей деятельности и численности персонала, включая руководящие должности. Как сообщает Reuters, эти меры связаны с серьёзным дефицитом финансирования, возникшим после выхода США из организации.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своём заявлении подчеркнул, что решение Вашингтона, дополненное сокращением взносов других стран (перенаправляющих средства на оборону), создало критическую ситуацию для бюджета организации.

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Напомним, что 21 января президент США Дональд Трамп официально инициировал выход страны из ВОЗ, объяснив это решение «неэффективным управлением пандемией CoViD-19» и другими глобальными кризисами в сфере здравоохранения. США, как крупнейший донор, обеспечивали около 15% бюджета ВОЗ, и их уход ставит под угрозу ключевые программы, включая борьбу с эпидемиями, вакцинацию и поддержку систем здравоохранения в развивающихся странах.

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Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi

Артём Гапоненко
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