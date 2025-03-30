ВОЗ рассматривает сокращение штата и программ из-за финансовых трудностей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает возможность значительного сокращения своей деятельности и численности персонала, включая руководящие должности. Как сообщает Reuters, эти меры связаны с серьёзным дефицитом финансирования, возникшим после выхода США из организации.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своём заявлении подчеркнул, что решение Вашингтона, дополненное сокращением взносов других стран (перенаправляющих средства на оборону), создало критическую ситуацию для бюджета организации.

Напомним, что 21 января президент США Дональд Трамп официально инициировал выход страны из ВОЗ, объяснив это решение «неэффективным управлением пандемией CoViD-19» и другими глобальными кризисами в сфере здравоохранения. США, как крупнейший донор, обеспечивали около 15% бюджета ВОЗ, и их уход ставит под угрозу ключевые программы, включая борьбу с эпидемиями, вакцинацию и поддержку систем здравоохранения в развивающихся странах.