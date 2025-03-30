Владимир Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрамом

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мусульманской общине страны по случаю праздника Ураза-байрам, завершающего священный месяц Рамадан. Текст опубликован на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).

В обращении глава государства отметил глубокий духовный смысл праздника, который символизирует стремление к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию.

«Желаю вам доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях», — заключил российский лидер.