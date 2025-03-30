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Регион
30 марта, 02:30

Владимир Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрамом

Президент России Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мусульманской общине страны по случаю праздника Ураза-байрам, завершающего священный месяц Рамадан. Текст опубликован на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).

В обращении глава государства отметил глубокий духовный смысл праздника, который символизирует стремление к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию.

«Желаю вам доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях», — заключил российский лидер.

Ураза-байрам в 2025 году: один из главных праздников мусульман
Ураза-байрам в 2025 году: один из главных праздников мусульман

А 27 марта президент поздравил сотрудников, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с профессиональным праздником. В своём обращении он отметил значимую роль ведомства в обеспечении безопасности граждан и защите конституционного порядка.

Артём Гапоненко
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