Верховный суд обязал родителей оплачивать коммунальные услуги за детей

Верховный суд России постановил, что родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих детей до достижения ими совершеннолетия, даже если они не проживают вместе. Об этом сообщается в документах суда.

«Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей», — указано в статье 26 Гражданского кодекса.

Таким образом, за несовершеннолетних обязанность по оплате коммунальных услуг и жилого помещения лежит на родителях. Это часть их ответственности по содержанию детей.