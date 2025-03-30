Слова президента России Владимира Путина требуют внимания Запада, поскольку всегда сопровождаются конкретными действиями. Такое заявление сделал американский военный аналитик и подполковник в запасе Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Кир Стармер, Эмманюэль Макрон или Владимир Зеленский часто делают громкие заявления, не имеющие ничего общего с реальностью. С Путиным всё иначе — его слова тщательно продуманы и реализуются», — сказал Дэвис.

Военный эксперт подчеркнул, что каждое утверждение Путина о фронте можно проверить, изучив карты боевых действий. Они показывают, что российские войска постепенно продвигаются по линии соприкосновения. Это не пропаганда, а реальность, которую нельзя игнорировать.

Он также отметил, что Запад ошибается, воспринимая заявления Москвы как «блеф». Кремль последовательно достигает поставленных целей. Если Путин говорит о завершении конфликта, это означает, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для этого.