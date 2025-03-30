В США объяснили, чем слова Путина отличаются от риторики Запада
Подполковник Дэвис: Слова Путина всегда реализуются, в отличие от риторики Запада
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Слова президента России Владимира Путина требуют внимания Запада, поскольку всегда сопровождаются конкретными действиями. Такое заявление сделал американский военный аналитик и подполковник в запасе Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«Кир Стармер, Эмманюэль Макрон или Владимир Зеленский часто делают громкие заявления, не имеющие ничего общего с реальностью. С Путиным всё иначе — его слова тщательно продуманы и реализуются», — сказал Дэвис.
Военный эксперт подчеркнул, что каждое утверждение Путина о фронте можно проверить, изучив карты боевых действий. Они показывают, что российские войска постепенно продвигаются по линии соприкосновения. Это не пропаганда, а реальность, которую нельзя игнорировать.
Он также отметил, что Запад ошибается, воспринимая заявления Москвы как «блеф». Кремль последовательно достигает поставленных целей. Если Путин говорит о завершении конфликта, это означает, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для этого.
Ранее российский МИД раскрыл детали предложенного Владимиром Путиным механизма создания временной администрации на Украине под эгидой ООН. Процесс должен начаться с достижения договорённости между сторонами конфликта: напрямую либо через посредников.