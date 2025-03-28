Заявления президента России Владимира Путина по Украине прежде всего являются мощным сигналом его американскому коллеге Дональду Трампу, полагает первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. По его словам, российский лидер предложил президенту США альтернативу переговорам, которые срывает Владимир Зеленский.

Доктор политических наук подчеркнул, что недоговороспособный Зеленский намерен продолжать кровопролитный конфликт, в то время как Трамп не может в полной мере повилять на ситуацию на Украине. Поэтому Путин предложил ввести внешнее управление, чтобы президенту США не приходись упрашивать Зеленского.

«Не надо будет уговаривать [Зелеснкого]», — объяснил суть заявлений Путина собеседник «Царьграда».