Права одной категории водителей обнулятся 1 апреля, за езду по ним грозят штрафы до 15 тысяч

Иностранцы с видом на жительство или российским гражданством, оформившие их до апреля 2024 года, обязаны до 1 апреля заменить свои водительские права на российские. В противном случае им грозит до 15 тысяч рублей. Об этом предупредил юрист, возглавляющий центр правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, — ответственность за которое установлена частью 1 статьи 12.7 КоАП — вождение без прав, а штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей», — отметил Хаминский в беседе с РИА «Новости».

Он напомнил, что иностранные права таких водителей станут недействительными. Также с 1 апреля упрощённый порядок замены документов без экзаменов прекратится, после чего необходимо будет сдавать экзамены. Для замены водительских прав по категориям А и B достаточно будет сдать только теорию, а по категориям C и D – пройти обучение в автошколе, сдав и теорию, и вождение.

Чтобы заменить права сейчас, следует обратиться в отделение ГИБДД до 1 апреля и предоставить необходимые документы – иностранные права, паспорт, медицинскую справку.