Права одной категории водителей обнулятся 1 апреля, за езду по ним грозят штрафы до 15 тысяч
Юрист Хаминский: Иностранцам грозит штраф до 15 тысяч за нероссийские права
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Иностранцы с видом на жительство или российским гражданством, оформившие их до апреля 2024 года, обязаны до 1 апреля заменить свои водительские права на российские. В противном случае им грозит до 15 тысяч рублей. Об этом предупредил юрист, возглавляющий центр правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, — ответственность за которое установлена частью 1 статьи 12.7 КоАП — вождение без прав, а штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей», — отметил Хаминский в беседе с РИА «Новости».
Он напомнил, что иностранные права таких водителей станут недействительными. Также с 1 апреля упрощённый порядок замены документов без экзаменов прекратится, после чего необходимо будет сдавать экзамены. Для замены водительских прав по категориям А и B достаточно будет сдать только теорию, а по категориям C и D – пройти обучение в автошколе, сдав и теорию, и вождение.
Чтобы заменить права сейчас, следует обратиться в отделение ГИБДД до 1 апреля и предоставить необходимые документы – иностранные права, паспорт, медицинскую справку.
Ранее Life.ru предупредил водителей, что они получат штраф за нарушение законодательства об ОСАГО. Кроме того, граждан России могут даже арестовать. Согласно действующим правилам, водители должны иметь при себе во время поездки либо электронный, либо бумажный страховой полис.