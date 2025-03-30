В Италии в эфире телеканала поставили на место украинского гостя за наглость и русский мат

На ток-шоу завязался спор о политике, во время которого украинский журналист допустил несколько некорректных высказываний, проигнорировав все замечания. Ведущего это взбесило и он отчитал гостя, который в течение трёх лет прыгает по итальянским телеканалам, чтобы хоть где-то засветиться, ругается там русским матом и включается в эфир прямо из ванной.