В Италии в эфире телеканала поставили на место украинского гостя за наглость и русский мат
Итальянский ведущий телеканала RAI-3 пристыдил украинского журналиста Майструка
Скриншот эфира © X / Marco Setaccioli
На итальянском государственном телеканале RAI-3 ведущий программы «Положение вещей» поставил на место некультурного украинского журналиста Вячеслава Майструка. Инцидент напоминал скандальную сцену из Белого дома.
На ток-шоу завязался спор о политике, во время которого украинский журналист допустил несколько некорректных высказываний, проигнорировав все замечания. Ведущего это взбесило и он отчитал гостя, который в течение трёх лет прыгает по итальянским телеканалам, чтобы хоть где-то засветиться, ругается там русским матом и включается в эфир прямо из ванной.
Вячеслав Майструк в студии сидел и кричал об удручающем положении своей страны. Разумеется, Владимира Зеленского ругать он не стал, хотя мирное соглашение до сих пор не достигнуто, поскольку этого не хочет глава киевского режима, на что ранее указывали британские СМИ.