Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 06:57

«Божье провидение»: Песню Вики Цыгановой о подземном штурме Суджи 800 воинами написали за 15 минут

Вадим Цыганов: Песня «Труба» об операции «Поток» была придумана за 15 минут

Фото © VK / Вика Цыганова

Фото © VK / Вика Цыганова

На написание текста к песне «Труба» о дерзкой операции «Поток», устроенной российскими войсками в Судже, ушло всего 15 минут. Автор произведения Вадим Цыганов в беседе с РИА «Новости» рассказал, что на него тогда снизошло «Божье провидение».

Песню презентовали 25 марта в Екатеринбурге. Мероприятие проходило на площадке под верхним Храмом-памятником на Крови. Вокал записала супруга автора Вика Цыганова.

«Слова песни не шли. И тут я обратился к Господу – помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение», — утверждает автор текста.

Исполнившая песню Вика Цыганова посвятила произведение всем героям спецоперации — «павшим и живым». Саму операцию она назвала грандиозной, добавив, что она обязательно станет классикой военного искусства.

«Это было испытание»: Священник рассказал, как прошёл путь по трубе с участниками операции «Поток»
«Это было испытание»: Священник рассказал, как прошёл путь по трубе с участниками операции «Поток»

Ранее певица Вика Цыганова представила песню, посвящённую операции ВС РФ в Судже под названием «Поток». На написание самой мелодии у бэк-вокалиста ушло всего 15-20 минут, а монтажёр за сутки собрал видео для клипа.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar