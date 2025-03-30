«Божье провидение»: Песню Вики Цыгановой о подземном штурме Суджи 800 воинами написали за 15 минут

На написание текста к песне «Труба» о дерзкой операции «Поток», устроенной российскими войсками в Судже, ушло всего 15 минут. Автор произведения Вадим Цыганов в беседе с РИА «Новости» рассказал, что на него тогда снизошло «Божье провидение».

Песню презентовали 25 марта в Екатеринбурге. Мероприятие проходило на площадке под верхним Храмом-памятником на Крови. Вокал записала супруга автора Вика Цыганова.

«Слова песни не шли. И тут я обратился к Господу – помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение», — утверждает автор текста.

Исполнившая песню Вика Цыганова посвятила произведение всем героям спецоперации — «павшим и живым». Саму операцию она назвала грандиозной, добавив, что она обязательно станет классикой военного искусства.