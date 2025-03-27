«Труба» — это русское слово: Вика Цыганова представит песню, посвящённую операции «Поток»
Вика Цыганова в день Росгвардии представит песню, посвящённую операции «Поток»
Обложка © Илья Московец/URA.RU/ТАСС
Российская певица Вика Цыганова представит в Екатеринбурге свою новую песню «Труба», которую она посвятила операции по освобождению города Суджа в Курской области от ВСУ. Об этом исполнительница написала у себя в соцсетях.
Сегодня в России отмечается профессиональный праздник — День войск национальной гвардии. Бойцы Росгвардии также принимали участие в нашумевшей операции «Поток».
«Этот праздник — не о парадах и салютах, а о людях, которые ежедневно выходят на службу, чтобы обеспечить безопасность других. Это день, когда вспоминают погибших при исполнении долга, чествуют ветеранов и награждают отличившихся», — написала Цыганова.
В припеве новой композиции есть такие слова: «Труба» — это русское слово. Труба — это значит труба». Авторы признаются, что хит родился довольно быстро и даже на стремительно. Бек-вокалист Сергей Ручкин написал музыку за 15-20 минут, а монтажер Андрей Сидоров за сутки собрал видео.
Операция Армии России «Поток» стал важным этапом в освобождении Суджи. На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.