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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 марта, 08:11

«Труба» — это русское слово: Вика Цыганова представит песню, посвящённую операции «Поток»

Вика Цыганова в день Росгвардии представит песню, посвящённую операции «Поток»

Обложка © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Обложка © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Российская певица Вика Цыганова представит в Екатеринбурге свою новую песню «Труба», которую она посвятила операции по освобождению города Суджа в Курской области от ВСУ. Об этом исполнительница написала у себя в соцсетях.

Сегодня в России отмечается профессиональный праздник — День войск национальной гвардии. Бойцы Росгвардии также принимали участие в нашумевшей операции «Поток».

Россияне смогут повторить легендарную «атаку мертвецов» в Судже по копии трубы
Россияне смогут повторить легендарную «атаку мертвецов» в Судже по копии трубы

«Этот праздник — не о парадах и салютах, а о людях, которые ежедневно выходят на службу, чтобы обеспечить безопасность других. Это день, когда вспоминают погибших при исполнении долга, чествуют ветеранов и награждают отличившихся», — написала Цыганова.

В припеве новой композиции есть такие слова: «Труба» — это русское слово. Труба — это значит труба». Авторы признаются, что хит родился довольно быстро и даже на стремительно. Бек-вокалист Сергей Ручкин написал музыку за 15-20 минут, а монтажер Андрей Сидоров за сутки собрал видео.

У участников операции «Поток» развилась горная болезнь во время броска на 15 км по трубе в Суджу
У участников операции «Поток» развилась горная болезнь во время броска на 15 км по трубе в Суджу

Операция Армии России «Поток» стал важным этапом в освобождении Суджи. На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.

Марина Фещенко
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