«Труба» — это русское слово: Вика Цыганова представит песню, посвящённую операции «Поток»

Российская певица Вика Цыганова представит в Екатеринбурге свою новую песню «Труба», которую она посвятила операции по освобождению города Суджа в Курской области от ВСУ. Об этом исполнительница написала у себя в соцсетях.

Сегодня в России отмечается профессиональный праздник — День войск национальной гвардии. Бойцы Росгвардии также принимали участие в нашумевшей операции «Поток».

«Этот праздник — не о парадах и салютах, а о людях, которые ежедневно выходят на службу, чтобы обеспечить безопасность других. Это день, когда вспоминают погибших при исполнении долга, чествуют ветеранов и награждают отличившихся», — написала Цыганова.

В припеве новой композиции есть такие слова: «Труба» — это русское слово. Труба — это значит труба». Авторы признаются, что хит родился довольно быстро и даже на стремительно. Бек-вокалист Сергей Ручкин написал музыку за 15-20 минут, а монтажер Андрей Сидоров за сутки собрал видео.