Загнанного в угол Зеленского поставили перед выбором – стать предателем или вызвать гнев Трампа
Le Monde: Трамп загнал Зеленского в угол условиями сделки по полезным ископаемым
Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Вашингтон загнал в угол Владимира Зеленского и поставил перед катастрофически сложным выбором предложенной американским президентом Дональдом Трампом сделкой по полезным ископаемым. Об этом пишет издание Le Monde.
По оценке аналитиков, подписание сделки по недрам на выдвинутых Белым домом условиях станет «предательством интересов» Украины и обернётся волной протестов.
«Загнанный в угол украинский лидер пытается демонстрировать решимость, но выбор катастрофичен: соглашение может стать предательством национальных интересов, а отказ – спровоцировать гнев Дональда Трампа», – пишет автор статьи о незавидном положении Зеленского.
Ранее сообщалось, что Украина, вероятно, не согласится на новые условия соглашения с США о разработке полезных ископаемых, что может вызвать напряжённость и новый конфликт между странами. Западные СМИ отмечают, что США теперь хотят извлечь прибыль из более широких экономических активов Киева, помимо редкоземельных ресурсов.