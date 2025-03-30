Десятки работников реконструировавшей Внуково компании с ноября сидят без зарплаты

Сотрудники крупной строительной компании, участвовавшей в реконструкции аэропорта Внуково, выдвинули обвинения в адрес руководства в связи с систематическими задержками заработной платы. На протяжении нескольких месяцев как действующие, так и уволенные работники не могут добиться получения положенных денежных средств.

В беседе с SHOT представители ООО «Региональная строительная компания» сообщили о невыплатах заработной платы и компенсаций за неиспользованный отпуск с ноября прошлого года. И, кажется, что руководство не спешит заниматься решением данного вопроса. По информации от пострадавших, число работников, столкнувшихся с данной проблемой, составляет около 130 человек, 80 из которых инициировали коллективное обращение в органы прокуратуры.

Сотрудники компании также настаивают на возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора Александра Шворы по статье 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Сам топ-менеджер отказался от комментариев и общения с журналистами по данному вопросу.

Известно, что ООО «Региональная строительная компания» специализируется на выполнении полного комплекса строительных работ. В числе крупных реализованных проектов — реконструкция аэропортов Внуково и Пулково.

С начала 2024 года с компанией было расторгнуто 11 государственных контрактов. Как утверждают сотрудники, причиной послужили срывы сроков выполнения работ, обусловленные задержками выплаты заработной платы. В прошлом году компания также оказалась в центре громкого скандала, связанного с жалобами более чем 100 вахтовиков, занятых на строительстве трассы М12 в Башкирии.