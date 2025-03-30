«Домой — за ваш счёт»: Китайские каникулы российских детей накрылись из-за туроператора

Дети с Камчатки и сопровождающие их взрослые с 27:03 по 04:04 планировали путешествие в Китай по программе «Курс на восток», однако поездка сорвалась по вине туроператора, а путешественники застряли во Владивостоке. Билеты назад им предлагают оплатить самостоятельно, сообщает телеграм-канал Масс Медиа Камчатка.

За организацию тура в Китай отвечала компания Lucky Travel. 27 марта дети прибыли во Владивосток — начальный пункт всего путешествия. К сожалению, там оно в итоге и закончилось. Оказалось, что в Китае так и не получили оплату от туркомпании. Организатор сообщила, что ошиблась в расчётах и признала свою вину, пообещав компенсировать все потраченные на поездку средства.

На данный момент несколько десятков детей возрастом от года до 17 лет застряли во владивостокской гостинице до 4 апреля. Улететь оттуда они никак не могут, поскольку свободных билетов на более ранние даты не осталось.

Люди просят власти своих регионов оказать им помощь, но те заявляют, что расходы на авиаперелёт оплачивать они не намерены.