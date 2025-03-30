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30 марта, 08:39
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На видео попало «море мусульман» на улицах Москвы в Ураза-байрам

В Сети появилось видео идущих к мечетям Москвы толп мусульман в Ураза-байрам

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sulviana

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sulviana

В Сети появились кадры обстановки на улицах Москвы, где мусульмане идут в мечети для празднования Ураза-байрама. Толпы верующих, как и каждый год, собираются рано утром на коллективную молитву в день исламского праздника. Видео с «морем мусульман» опубликовано в телеграм-канале «Новости Москвы».

Толпы мусульман на улицах Москвы 30 марта. Видео © Telegram / Новости Москвы

В связи с праздником сегодня до 11:00 было ограничено движение автотранспорта на некоторых улицах Москвы, в том числе на улицах Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, Минская и ряде переулков.

Ураза-байрам является одним из главных праздников, который ознаменовывает прекращение поста в исламе. Он символизирует завершение священного для мусульман месяца Рамадан и соблюдавшегося в течение него поста.

Ураза-байрам в 2025 году: один из главных праздников мусульман
Ураза-байрам в 2025 году: один из главных праздников мусульман

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями мусульманской общине страны в связи с празднованием Ураза-байрам.

Ольга Сливченко
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