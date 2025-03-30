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Регион
30 марта, 08:47

Тиктокер-миллионник Егор Шип почти полностью ослеп к 23 годам

Егор Шип. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Егор Шип. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Российский блогер и музыкальный исполнитель Егор Шип (Кораблин) пожаловался подписчикам на состояние своего зрения. 23-летний контентмейкер почти полностью ослеп.

Сейчас зрение Егора Шипа упало до -13. Операцию по коррекции зрения делать ему нельзя, можно только операцию для сохранения глаза. Ношение очков и линз ему тоже противопоказано, пожаловался блогер в Telegram-канале.

Однако автора тикток-хита про «Диор» не вешает нос и сравнивает себя с легендарным американским певцом, композитором и общественным деятелем Стиви Уандером, который стал звездой планетарного масштаба, хотя родился слепым.

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Пожелаем Егору Шипу упорства и терпения, но, к сожалению, карьера многих певцов заканчивается весьма мрачно. К примеру, певец Оскар переехал в Америку и стал там уличной проституткой. Он ублажает мужчин за небольшие деньги, которые спускает на сигареты и алкоголь.

Владимир Озеров
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