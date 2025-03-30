Тиктокер-миллионник Егор Шип почти полностью ослеп к 23 годам

Российский блогер и музыкальный исполнитель Егор Шип (Кораблин) пожаловался подписчикам на состояние своего зрения. 23-летний контентмейкер почти полностью ослеп.

Сейчас зрение Егора Шипа упало до -13. Операцию по коррекции зрения делать ему нельзя, можно только операцию для сохранения глаза. Ношение очков и линз ему тоже противопоказано, пожаловался блогер в Telegram-канале.

Однако автора тикток-хита про «Диор» не вешает нос и сравнивает себя с легендарным американским певцом, композитором и общественным деятелем Стиви Уандером, который стал звездой планетарного масштаба, хотя родился слепым.