Тиктокер-миллионник Егор Шип почти полностью ослеп к 23 годам
Егор Шип. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Российский блогер и музыкальный исполнитель Егор Шип (Кораблин) пожаловался подписчикам на состояние своего зрения. 23-летний контентмейкер почти полностью ослеп.
Сейчас зрение Егора Шипа упало до -13. Операцию по коррекции зрения делать ему нельзя, можно только операцию для сохранения глаза. Ношение очков и линз ему тоже противопоказано, пожаловался блогер в Telegram-канале.
Однако автора тикток-хита про «Диор» не вешает нос и сравнивает себя с легендарным американским певцом, композитором и общественным деятелем Стиви Уандером, который стал звездой планетарного масштаба, хотя родился слепым.
Пожелаем Егору Шипу упорства и терпения, но, к сожалению, карьера многих певцов заканчивается весьма мрачно. К примеру, певец Оскар переехал в Америку и стал там уличной проституткой. Он ублажает мужчин за небольшие деньги, которые спускает на сигареты и алкоголь.