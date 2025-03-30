Секретарь окружного совбеза ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

В селе Ивановская Лисица Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками частный сектор. В ходе атаки ранения получил секретарь совета безопасности Грайворонского округа Вячеслав Радченко. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Ивановская Лисица в результате взрыва беспилотника Радченко получил минно-взрывную травму и несколько осколочных ранений рук и ног. На скорой его доставили в больницу, сейчас он под присмотром медиков. Они оценивают его состояние как среднее.

«Будем следить за его лечением. Надеемся, что он как можно скорее пойдёт на поправку. От лица всех жителей области желаю Вячеславу Ивановичу скорейшего выздоровления!», — написал глава области.