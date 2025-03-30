Секретарь окружного совбеза ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков: Секретарь совбеза Грайворонского округа Радченко ранен при атаке БПЛА
Заместитель главы администрации Грайворонского муниципального округа — секретарь Cовета безопасности округа Вячеслав Радченко. Фото © Грайворонский муниципальный округ
В селе Ивановская Лисица Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками частный сектор. В ходе атаки ранения получил секретарь совета безопасности Грайворонского округа Вячеслав Радченко. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Ивановская Лисица в результате взрыва беспилотника Радченко получил минно-взрывную травму и несколько осколочных ранений рук и ног. На скорой его доставили в больницу, сейчас он под присмотром медиков. Они оценивают его состояние как среднее.
«Будем следить за его лечением. Надеемся, что он как можно скорее пойдёт на поправку. От лица всех жителей области желаю Вячеславу Ивановичу скорейшего выздоровления!», — написал глава области.
Тем временем ВСУ не прекращают попытки прорваться в Белгородскую область. Ранее украинское командование сменило тактику вторжения. Теперь вместо тяжёлой бронированной техники боевики задействуют малые штурмовые группы и беспилотники.