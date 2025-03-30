Только самовывоз! Украинец выставил на продажу последний тяжёлый танк СССР
«Сигнал»: Житель Днепропетровской области выставил на продажу в Сети танк Т-10М
Житель Днепропетровской области Украины решил пойти нестандартным путём для пополнения своего бюджета. Он выставил на продажу танк Т-10М за 7,3 млн грн (примерно 15 млн рублей). Скриншот объявления появился в телеграм-канале Сигнал.
Объявление о продаже танка разместил в Сети житель Днепропетровска. Фото © Telegram / СИГНАЛ
Журналисты предположили, что продавец испытывает затруднительное финансовое положение, поэтому решил, что любой источник заработка неплох. Действительно ли имеется у автора объявления в наличии эта боевая машина, остаётся только гадать. К слову, Т-10М является символом конца эпохи тяжёлых танков в СССР. Он стал последним советским тяжеловесом и уступил место основным боевым танкам.
Ранее стало известно, что украинские онлайн-платформы стали местом для продажи гуманитарной и военной помощи, прибывшей к бойцам ВСУ из других стран: США, Швеции, Норвегии, Франции, Канады и Польши. Предложения продавцов варьируются от единичных «сувенирных» товаров до крупных партий.
Telegram / СИГНАЛ