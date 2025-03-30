Только самовывоз! Украинец выставил на продажу последний тяжёлый танк СССР

Житель Днепропетровской области Украины решил пойти нестандартным путём для пополнения своего бюджета. Он выставил на продажу танк Т-10М за 7,3 млн грн (примерно 15 млн рублей). Скриншот объявления появился в телеграм-канале Сигнал.

Объявление о продаже танка разместил в Сети житель Днепропетровска. Фото © Telegram / СИГНАЛ

Журналисты предположили, что продавец испытывает затруднительное финансовое положение, поэтому решил, что любой источник заработка неплох. Действительно ли имеется у автора объявления в наличии эта боевая машина, остаётся только гадать. К слову, Т-10М является символом конца эпохи тяжёлых танков в СССР. Он стал последним советским тяжеловесом и уступил место основным боевым танкам.