Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 09:12
4923

Только самовывоз! Украинец выставил на продажу последний тяжёлый танк СССР

«Сигнал»: Житель Днепропетровской области выставил на продажу в Сети танк Т-10М

Житель Днепропетровской области Украины решил пойти нестандартным путём для пополнения своего бюджета. Он выставил на продажу танк Т-10М за 7,3 млн грн (примерно 15 млн рублей). Скриншот объявления появился в телеграм-канале Сигнал.

Объявление о продаже танка разместил в Сети житель Днепропетровска. Фото © Telegram / СИГНАЛ

Объявление о продаже танка разместил в Сети житель Днепропетровска. Фото © Telegram / СИГНАЛ

Журналисты предположили, что продавец испытывает затруднительное финансовое положение, поэтому решил, что любой источник заработка неплох. Действительно ли имеется у автора объявления в наличии эта боевая машина, остаётся только гадать. К слову, Т-10М является символом конца эпохи тяжёлых танков в СССР. Он стал последним советским тяжеловесом и уступил место основным боевым танкам.

В Совфеде требуют демилитаризовать Украину, чтобы пресечь утечку смертоносного оружия
В Совфеде требуют демилитаризовать Украину, чтобы пресечь утечку смертоносного оружия

Ранее стало известно, что украинские онлайн-платформы стали местом для продажи гуманитарной и военной помощи, прибывшей к бойцам ВСУ из других стран: США, Швеции, Норвегии, Франции, Канады и Польши. Предложения продавцов варьируются от единичных «сувенирных» товаров до крупных партий.

Обложка ©

Telegram / СИГНАЛ

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar