Шлемы, противогазы, сухпайки: Украинцы массово распродают в сети помощь НАТО

Украинцы продают в Сети гуманитарную и военную помощь из США, Швеции, Норвегии, Франции, Канады и Польши. Некоторые владельцы предлагают товар в единичном экземпляре как «сувенир с учений», а другие — целыми партиями, пишет РИА «Новости».

Кроме того, на продажу выставили иностранную форму, шлемы, противогазы, раскладные кровати, а также литературу стран НАТО. К примеру, канадский шлем можно приобрести 8500 гривен (17170 рублей), французский сухпаёк – за 845 гривен (1706,9 рубля), «гуманитарные» многоразовые подгузники обойдутся в 653 гривны (1319,06 рубля) за набор, а одноразовые аналоги — от 190 гривен (от 383,8 рубля).