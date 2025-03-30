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Регион
30 марта, 06:29

Шлемы, противогазы, сухпайки: Украинцы массово распродают в сети помощь НАТО

Украинцы распродают в интернете гуманитарную и военную помощь НАТО

Коллаж © Life.ru. Фото © prom.ua

Коллаж © Life.ru. Фото © prom.ua

Украинцы продают в Сети гуманитарную и военную помощь из США, Швеции, Норвегии, Франции, Канады и Польши. Некоторые владельцы предлагают товар в единичном экземпляре как «сувенир с учений», а другие — целыми партиями, пишет РИА «Новости».

Кроме того, на продажу выставили иностранную форму, шлемы, противогазы, раскладные кровати, а также литературу стран НАТО. К примеру, канадский шлем можно приобрести 8500 гривен (17170 рублей), французский сухпаёк – за 845 гривен (1706,9 рубля), «гуманитарные» многоразовые подгузники обойдутся в 653 гривны (1319,06 рубля) за набор, а одноразовые аналоги — от 190 гривен (от 383,8 рубля).

Тем временем ВСУ терпят потери на поле боя. Так, 25 марта Армия России освободила Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. Кроме того, бойцы «Запада» изгнали ВСУ из села под Купянском. А 28 марта ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожье.

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Андрей Бражников
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