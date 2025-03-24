Демилитаризация Украины является не только важной задачей всей спецоперации, но и объективной необходимостью. Такое мнение высказал российский сенатор Андрей Климов, отметив, что «вся психически здоровая часть человечества» должна поддержать этот тезис.

«Вопрос демилитаризации антироссийской хунты, правящей пока Украиной, — это не только одна из ключевых задач СВО, но и объективная необходимость», — написал член Совфеда у себя в телеграм-канале.

В качестве одного из аргументов Климов привёл материалы британского издания The Times, в котором сказано, что скопившееся на Украине оружие представляет собой мировую угрозу, так как за время боевых действий Киев стал главным импортёром вооружения. В связи с этим аналитики боятся, что после завершения конфликта арсенал страны начнут бесконтрольно продавать на чёрном рынке по всему миру.