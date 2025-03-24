В Совфеде требуют демилитаризовать Украину, чтобы пресечь утечку смертоносного оружия
Сенатор Климов назвал демилитаризацию Украины объективной необходимостью
Демилитаризация Украины является не только важной задачей всей спецоперации, но и объективной необходимостью. Такое мнение высказал российский сенатор Андрей Климов, отметив, что «вся психически здоровая часть человечества» должна поддержать этот тезис.
«Вопрос демилитаризации антироссийской хунты, правящей пока Украиной, — это не только одна из ключевых задач СВО, но и объективная необходимость», — написал член Совфеда у себя в телеграм-канале.
В качестве одного из аргументов Климов привёл материалы британского издания The Times, в котором сказано, что скопившееся на Украине оружие представляет собой мировую угрозу, так как за время боевых действий Киев стал главным импортёром вооружения. В связи с этим аналитики боятся, что после завершения конфликта арсенал страны начнут бесконтрольно продавать на чёрном рынке по всему миру.
Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома Дональд Трамп намерен добиться перехода от частичного прекращения огня в зоне спецоперации на Украине к полному. Борьба за мир, по словам представителей администрации американского президента, является одной из главных целей Вашингтона.
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