Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 06:36

В Совфеде требуют демилитаризовать Украину, чтобы пресечь утечку смертоносного оружия

Сенатор Климов назвал демилитаризацию Украины объективной необходимостью

Демилитаризация Украины является не только важной задачей всей спецоперации, но и объективной необходимостью. Такое мнение высказал российский сенатор Андрей Климов, отметив, что «вся психически здоровая часть человечества» должна поддержать этот тезис.

«Вопрос демилитаризации антироссийской хунты, правящей пока Украиной, — это не только одна из ключевых задач СВО, но и объективная необходимость», — написал член Совфеда у себя в телеграм-канале.

В качестве одного из аргументов Климов привёл материалы британского издания The Times, в котором сказано, что скопившееся на Украине оружие представляет собой мировую угрозу, так как за время боевых действий Киев стал главным импортёром вооружения. В связи с этим аналитики боятся, что после завершения конфликта арсенал страны начнут бесконтрольно продавать на чёрном рынке по всему миру.

Зеленский: Договорённость о частичном прекращении огня на Украине — шаг назад
Зеленский: Договорённость о частичном прекращении огня на Украине — шаг назад

Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома Дональд Трамп намерен добиться перехода от частичного прекращения огня в зоне спецоперации на Украине к полному. Борьба за мир, по словам представителей администрации американского президента, является одной из главных целей Вашингтона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AndriiKoval

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Совет Федерации
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar