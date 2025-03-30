Россиянам напомнили, когда в домах отключат отопление
Разворотнева: Отопление отключат после пяти дней температуры выше +8°C
В России отопление может быть отключено, если в течение пяти дней средняя температура превышает +8°C. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Она отметила, что в стране существуют определённые санитарные нормы, однако подчеркнула, что это лишь рекомендации: отключать отопление строго нельзя до установленного предела, но после него — возможно.
Решение о начале или прекращении централизованного отопления принимают местные власти: в большинстве регионов — органы местного самоуправления, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — региональные власти.
«Их решение может быть продиктовано целым рядом обстоятельств. Например, у нас были аномально тёплые дни в марте. При этом все понимали, что холода вернутся, а включить отключенную систему гораздо сложнее и дороже», — отметила Разворотнева в беседе с «Лентой.ру».
Также депутат указала на то, что наличие запасов топлива является ещё одним фактором, влияющим на сроки отключения отопления.
Ранее Life.ru сообщал, что с 1 марта 2025 года в России изменится порядок оплаты за отопление. Теперь платежи будут начисляться только в те месяцы, когда отопление подаётся в квартиры, а распределение оплаты на весь год станет недопустимым. Это позволит каждому владельцу жилья проверять, соответствуют ли его платежи показаниям счётчиков. Однако если в регионе уже внедрена система равномерных ежемесячных платежей, она останется в силе.
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