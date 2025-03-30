Россиянам напомнили, когда в домах отключат отопление

В России отопление может быть отключено, если в течение пяти дней средняя температура превышает +8°C. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она отметила, что в стране существуют определённые санитарные нормы, однако подчеркнула, что это лишь рекомендации: отключать отопление строго нельзя до установленного предела, но после него — возможно.

Решение о начале или прекращении централизованного отопления принимают местные власти: в большинстве регионов — органы местного самоуправления, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — региональные власти.

«Их решение может быть продиктовано целым рядом обстоятельств. Например, у нас были аномально тёплые дни в марте. При этом все понимали, что холода вернутся, а включить отключенную систему гораздо сложнее и дороже», — отметила Разворотнева в беседе с «Лентой.ру».

Также депутат указала на то, что наличие запасов топлива является ещё одним фактором, влияющим на сроки отключения отопления.