Отпустил ли Господь? Священник объяснил, как узнать о прощении грехов покаявшемуся

Прощение грехов на исповеди не происходит автоматически — окончательно станет ясно лишь на Страшном суде, даровал ли Господь прощение. Однако существуют признаки, по которым можно судить о милости Божией, рассказал протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе.

Исповедь, или покаяние, входит в число семи церковных Таинств наряду с крещением, миропомазанием, венчанием, елеосвящением, священством и Евхаристией. Согласно учению Церкви, эти Таинства совершаются Самим Господом по молитвам священника. После исповеди верующие обычно приступают к главному Таинству — Причастию, однако сделать это можно лишь с благословения духовника, которое, как правило, даётся после покаяния.

«Во время исповеди человек кается (исповедается) в грехах, после чего священник может прочитать разрешительную молитву, в которой просит Господа о прощении грехов кающемуся. Священник произносит: «Прощаю и разрешаю от всех грехов твоих». <...> Однако простил ли Господь человека за этот грех, не знает ни священник, ни кающийся. Это будет открыто только на Страшном суде», — объяснил клирик в беседе с РИА «Новости».

Священник подчеркнул, что исповедь — это внешняя форма, а суть заключается в покаянии. По его словам, раскаяние — это сожаление о содеянном, а покаяние предполагает изменение жизни. Как понять, что грех прощён? Главный признак — если человек больше не повторяет его. Даже если искушение остаётся, суть в том, что верующий становится сильнее этого греховного влечения.

Он также отметил, что в разрешительной молитве священник просит: «Примири и соедини его со Святой Твоей Церковью». Таким образом, покаяние — это возвращение к Богу и примирение с Ним и Церковью. Это подобно человеческим отношениям: после ссоры недостаточно просто сказать «прости» и получить формальное прощение. Нужно, чтобы отношения восстановились, а люди искренне стремились к этому.

Иногда духовник может не читать разрешительную молитву — например, если не видит искреннего раскаяния. В таких случаях назначается епитимья — духовное упражнение для исправления души. За тяжкие грехи, такие как убийство или аборт, временно отлучают от Причастия, поскольку они сами по себе отдаляют человека от Бога. Однако большинство прихожан каются в повседневных грехах: раздражительности, гневе, обидах. Хотя эти грехи не столь тяжки, полностью избавиться от них сложно. Если священник видит искреннее желание исправиться, он читает разрешительную молитву.

Отец Максим призвал верующих не откладывать исповедь, даже если нет полной уверенности в победе над грехом. Главное — искреннее намерение измениться, а с Божией помощью и поддержкой Церкви это становится возможным.