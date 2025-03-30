Не от большого ума: В СФ оценили призывы Литвы и Эстонии продолжать кровопролитие на Украине

Заявление балтийских стран о том, что прекращение боевых действий на Украине поставит под угрозу их собственную безопасность, сделано не от большого ума. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что на такие заявления даже не стоит обращать внимание. Это не от большого ума», — отметил сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Джабаров напомнил — адекватные люди вряд ли станут называть опасностью прекращение боевых действий. Из их логики следует, что военные конфликты должны длиться непрерывно, и Европа должна постоянно находиться в состоянии войны, чтобы чувствовать себя в безопасности. Страны Балтии утратили связь с реальностью и готовы делать самые абсурдные заявления, лишь бы конфликт на Украине не прекращался, подытожил он.