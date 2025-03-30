Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 08:21

Министры обороны стран Балтии затрубили об угрозе от мира России и Украины

FT: Страны Балтии испугались прекращения боевых действий на Украине

Фото © Telegram / Минобороны России

Фото © Telegram / Минобороны России

Прекращение огня на Украине по итогам мирных переговоров с Россией резко увеличит угрозу безопасности для стран Балтии, заявили в разговоре с Financial Times министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене.

«Россия очень быстро перераспределит свои силы, в результате чего уровень угрозы значительно и очень быстро возрастёт», – говорит глава эстонского Минобороны

Шакалене тоже полагает, что после воцарения мира на Украине российские ВС нарастят свои военные возможности. Он призывает не питать никаких иллюзий. Опасения у стран Балтии вызывают и совместные военные учения России и Белоруссии под названием «Запад», которые запланированы на сентябрь, пишет FT. В беседе с изданием министры обороны Литвы и Эстонии выразили несогласие с предложением о переброске войск НАТО из их стран для создания европейских военных подразделений, которые могли бы быть направлены на Украину.

Всухую. 5:0, в одни ворота: На Украине подвели итог переговоров с США в Эр-Рияде
Всухую. 5:0, в одни ворота: На Украине подвели итог переговоров с США в Эр-Рияде

Напомним, 18 марта российский президент Владимир Путин согласился на предложенное Вашингтоном 30-дневное перемирие в ударах по энергообъектам, которое также должна была соблюдать Украина. Впрочем, Киев не стал утруждать себя выполнениями взятых обязательств и вскоре нанёс удары по нефтебазе РФ в Краснодарском крае. А утром 28 марта украинские ВС атаковали ГИС «Суджа» в Курской области, практически полностью её уничтожив. После удара разгорелся большой пожар. Спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что за ударом могли стоять британцы и французы.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Эстония
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar