Министры обороны стран Балтии затрубили об угрозе от мира России и Украины

Прекращение огня на Украине по итогам мирных переговоров с Россией резко увеличит угрозу безопасности для стран Балтии, заявили в разговоре с Financial Times министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене.

Шакалене тоже полагает, что после воцарения мира на Украине российские ВС нарастят свои военные возможности. Он призывает не питать никаких иллюзий. Опасения у стран Балтии вызывают и совместные военные учения России и Белоруссии под названием «Запад», которые запланированы на сентябрь, пишет FT. В беседе с изданием министры обороны Литвы и Эстонии выразили несогласие с предложением о переброске войск НАТО из их стран для создания европейских военных подразделений, которые могли бы быть направлены на Украину.