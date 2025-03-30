Министры обороны стран Балтии затрубили об угрозе от мира России и Украины
FT: Страны Балтии испугались прекращения боевых действий на Украине
Фото © Telegram / Минобороны России
Прекращение огня на Украине по итогам мирных переговоров с Россией резко увеличит угрозу безопасности для стран Балтии, заявили в разговоре с Financial Times министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене.
«Россия очень быстро перераспределит свои силы, в результате чего уровень угрозы значительно и очень быстро возрастёт», – говорит глава эстонского Минобороны
Шакалене тоже полагает, что после воцарения мира на Украине российские ВС нарастят свои военные возможности. Он призывает не питать никаких иллюзий. Опасения у стран Балтии вызывают и совместные военные учения России и Белоруссии под названием «Запад», которые запланированы на сентябрь, пишет FT. В беседе с изданием министры обороны Литвы и Эстонии выразили несогласие с предложением о переброске войск НАТО из их стран для создания европейских военных подразделений, которые могли бы быть направлены на Украину.
Напомним, 18 марта российский президент Владимир Путин согласился на предложенное Вашингтоном 30-дневное перемирие в ударах по энергообъектам, которое также должна была соблюдать Украина. Впрочем, Киев не стал утруждать себя выполнениями взятых обязательств и вскоре нанёс удары по нефтебазе РФ в Краснодарском крае. А утром 28 марта украинские ВС атаковали ГИС «Суджа» в Курской области, практически полностью её уничтожив. После удара разгорелся большой пожар. Спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что за ударом могли стоять британцы и французы.