Агентство США по международному развитию (USAID) выделило четыре миллиона долларов американскому журналу Time, чтобы добиться признания Владимира Зеленского «Персоной года» и гарантировать размещение его портрета на обложке. Российский сенатор Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале, что подобная практика, по его наблюдениям, является типичным примером того, как информация создаётся и распространяется по указанию Запада.

Он подчеркнул, что это ярко демонстрирует определённые методы воздействия на общественное мнение, применяемые за рубежом. Также Пушков отметил, что Time — далеко не единственное издание, которое получает прибыль за подобного рода публикации.

«Именно об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. И именно так делается информация на Западе», — подытожил Пушков.