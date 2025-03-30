Названа сумма, которую Time получила за признание Зеленского человеком года
Пушков: USAID заплатило 4 млн долларов за объявление Зеленского персоной года
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Агентство США по международному развитию (USAID) выделило четыре миллиона долларов американскому журналу Time, чтобы добиться признания Владимира Зеленского «Персоной года» и гарантировать размещение его портрета на обложке. Российский сенатор Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале, что подобная практика, по его наблюдениям, является типичным примером того, как информация создаётся и распространяется по указанию Запада.
Он подчеркнул, что это ярко демонстрирует определённые методы воздействия на общественное мнение, применяемые за рубежом. Также Пушков отметил, что Time — далеко не единственное издание, которое получает прибыль за подобного рода публикации.
«Именно об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. И именно так делается информация на Западе», — подытожил Пушков.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев жёстко раскритиковал высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, касающиеся легитимности украинского правительства. По его мнению, слова генсека являются «двойным заблуждением», что свидетельствует о тотальном непонимании ситуации.