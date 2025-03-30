«Он делает ставку на террор»: России назвали вескую причину сместить Зеленского
Политолог Кашин: Россия должна добиться смены политического руководства Украины
Россия должна добиться смены политического руководства Украины, а также прекращения её взаимодействия со странами Запада по линии разведки. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, комментируя задержание террориста, которого СБУ наняла для организации взрыва в Москве.
По его словам, Владимир Зеленский использует боевые действия для сохранения власти на Украине, поэтому он не заинтересован в мирном урегулировании. Глава киевского режима готов к усилению эскалации за счёт террористических атак, уверен политолог.
«Украина это будет делать в любом случае, это укладывается в общую логику, потому что у них цель сейчас — подзатянуть конфликт. Зеленский в этом, в принципе, заинтересован, и он всегда делал ставку на террор», — цитирует эксперта сайт MK.ru.
Ранее в Москве был задержан завербованный украинскими спецслужбами рецидивист, который планировал взорвать административное здание. Ему обещали переход на территорию Украины после совершения теракта. Life.ru опубликовал видео поимки наймита во время разведки перед терактом. После задержания сотрудники ФСБ изъяли у мужчины пятикилограммовую бомбу с таймером.
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