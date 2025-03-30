«Он делает ставку на террор»: России назвали вескую причину сместить Зеленского

Россия должна добиться смены политического руководства Украины, а также прекращения её взаимодействия со странами Запада по линии разведки. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, комментируя задержание террориста, которого СБУ наняла для организации взрыва в Москве.

По его словам, Владимир Зеленский использует боевые действия для сохранения власти на Украине, поэтому он не заинтересован в мирном урегулировании. Глава киевского режима готов к усилению эскалации за счёт террористических атак, уверен политолог.