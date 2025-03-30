Вьетнам может ворваться в топ-10 самых популярных туристических направлений у россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о резком росте спроса на туры во Вьетнам среди россиян. Речь идёт не только о зиме и осени, но и о поездках на майские праздники, и на лето, уточнила глава АТОР Майя Ломидзе.

«По нашим оценкам, Вьетнам точно войдёт в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займёт пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растёт не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники», — приводит её слова РИА «Новости».

Ломидзе добавила, что у наших соотечественников за последние годы копился отложенный спрос на поездки во Вьетнам. Появление прямых рейсов в страну ещё больше подстегнуло интерес, удачно совпав с укреплением рубля. При этом усиление туристических позиций Вьетнама не потеснило спрос на туры в Таиланд — он продолжает расти параллельно.