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Регион
30 марта, 11:29

Вьетнам может ворваться в топ-10 самых популярных туристических направлений у россиян

АТОР зафиксировала скачок спроса на туры во Вьетнам у россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о резком росте спроса на туры во Вьетнам среди россиян. Речь идёт не только о зиме и осени, но и о поездках на майские праздники, и на лето, уточнила глава АТОР Майя Ломидзе.

«По нашим оценкам, Вьетнам точно войдёт в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займёт пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растёт не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники»,приводит её слова РИА «Новости».

Ломидзе добавила, что у наших соотечественников за последние годы копился отложенный спрос на поездки во Вьетнам. Появление прямых рейсов в страну ещё больше подстегнуло интерес, удачно совпав с укреплением рубля. При этом усиление туристических позиций Вьетнама не потеснило спрос на туры в Таиланд — он продолжает расти параллельно.

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В то же время продолжает расти количество российских туристов, которые хотели бы провести отдых, не покидая родной страны. Ранее в ассоциации туристических агрегаторов рассказали, что в ближайшие годы турпоток в регионы РФ значительно возрастёт — на 8-17%, на это указывают прогнозы организации.

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Shutterstock / FOTODOM / Dong Nhat Huy

Юрий Лысенко
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