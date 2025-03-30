В США прошло более 200 митингов против Илона Маска и Tesla

В США состоялось более 200 акций протеста против компании Tesla и её CEO Илона Маска. Причиной недовольства стало финансирование миллиардером антидемократических политических мероприятий за счет средств компании, сообщает NBC. Организаторы обозначили эти протесты как «всемирный день действий» в рамках кампании под названием «Уничтожение Tesla».

«Цель сегодня — подорвать финансовое положение Tesla, призвав людей продать свои автомобили Tesla, избавиться от её акций и присоединиться к протестам у дилерских центров Tesla в попытке уменьшить влияние Маска», — говорится в публикации.

В ответ на действия протестующих, сторонники миллиардера начали организовывать контрпротесты. Как сообщает AOL в некоторых социальных сетях, они называют себя «Щитом Теслы» и стремятся противостоять демонстрациям, направленным против кампании Маска.