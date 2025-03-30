Упал на лёд и не встал: Чиновник из Архангельска умер в прямом эфире во время игры в хоккей
Замглавы администрации Архангельской области Ананьев умер во время игры в хоккей
Владимир Ананьев. Фото © пресс-служба правительства Архангельской области
В Архангельской области скончался заместитель главы администрации региона, 66-летний Владимир Ананьев. Смерть наступила во время хоккейного матча. Накануне Ананьев принимал участие в товарищеской игре во Дворце спорта. На льду встретились команды правительства области и «Т-54», представляющая Федерацию хоккея региона.
На 19-й минуте матча Владимир Ананьев внезапно почувствовал себя плохо и упал на лёд. Это видно на кадрах трансляции, которую вела Федерация хоккея Архангельской области.
Ананьев упал на лёд и больше не поднялся. Фото © VK / Федерация хоккея Архангельской области
По словам очевидцев, никаких столкновений, которые могли бы спровоцировать ухудшение самочувствия, до этого момента не было, игра проходила спокойно. Судейская бригада оперативно вызвала медицинскую помощь. Чиновника экстренно госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Что стало причиной кончины замглавы администрации, станет понятно после вскрытия.
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