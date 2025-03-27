«Символ новых медиа»: Умерла основательница старейшего информагентства на Урале

Основатель и экс-директор старейшего информационного агентства на Урале «Европейско-Азиатские Новости» Ольга Молчанова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщает ЕАН, ссылаясь на несколько бывших коллег журналистки, которые поддерживали с ней связь.

Молчанова основала агентство в 1992 году, однако в 2006-м покинула проект. Через несколько лет журналистка и вовсе отказалась поддерживать связь с профессиональным сообществом Екатеринбурга, пояснили коллеги Молчановой. Они отозвались о ней как о человеке с твёрдым характером, железными принципами и доброй душой.

«Самое главное — это её [Молчановой] ответственное отношение к слову: когда она где-то вынуждена была сообщить критическую новость, десять раз посоветуется, спросит, проверит. Для меня это символ начала той новой информационной политики, которую сейчас называют новыми медиа. Именно Ольга создала настоящее информационное пространство, которое мы любили, читали, хотели выписывать», — пояснила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова в беседе с URA.ru.