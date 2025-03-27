Названы место и дата прощания с актёром и телеведущим Алексеем Весёлкиным

В субботу, 29 марта, в Российском академическом Молодёжном театре (РАМТ) пройдёт траурная церемония, посвящённая памяти известного актёра, режиссёра и радиоведущего Алексея Весёлкина. Об этом говорится на официальном сайте театра.

«Церемония прощания с Алексеем Весёлкиным состоится на Большой сцене РАМТа 29 марта», — говорится в сообщении.

С 11:00 до 13:00 пройдет гражданская панихида, после чего Весёлкина похоронят на Троекуровском кладбище.