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Регион
27 марта, 13:56

Названы место и дата прощания с актёром и телеведущим Алексеем Весёлкиным

Прощание с актёром и телеведущим Весёлкиным пройдёт 29 марта в РАМТе

Алексей Весёлкин. Обложка © VK / РАМТ

Алексей Весёлкин. Обложка © VK / РАМТ

В субботу, 29 марта, в Российском академическом Молодёжном театре (РАМТ) пройдёт траурная церемония, посвящённая памяти известного актёра, режиссёра и радиоведущего Алексея Весёлкина. Об этом говорится на официальном сайте театра.

«Церемония прощания с Алексеем Весёлкиным состоится на Большой сцене РАМТа 29 марта», — говорится в сообщении.

С 11:00 до 13:00 пройдет гражданская панихида, после чего Весёлкина похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, о смерти Весёлкина стало известно 27 марта утром. Бывший ведущий популярных молодёжных передач «До 16 и старше» и «Царь горы» умер в возраст 63 лет. Причиной его смерти стала долгосрочная борьба с онкологическим заболеванием.

«Голос изменился»: Онкобольной Весёлкин выходил в прямой эфир за несколько дней до смерти
«Голос изменился»: Онкобольной Весёлкин выходил в прямой эфир за несколько дней до смерти
Наталья Демьянова
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