Руководитель польского МИД сделал недипломатичное заявление о России

При сохранении действующей власти в России она продолжит оставаться угрозой для Европы. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, также отметивший, что завершение вооружённого конфликта на Украине определит соотношение сил и структуру безопасности на континенте.

«Я думаю, что мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш крупный сосед Россия, пока во главе этой страны стоит Владимир Путин», — сказал польский дипломат телеканалу TVN 24.