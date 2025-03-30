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30 марта, 11:42

Руководитель польского МИД сделал недипломатичное заявление о России

Сикорский: Россия при действующей власти продолжит быть угрозой для Европы

При сохранении действующей власти в России она продолжит оставаться угрозой для Европы. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, также отметивший, что завершение вооружённого конфликта на Украине определит соотношение сил и структуру безопасности на континенте.

«Я думаю, что мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш крупный сосед Россия, пока во главе этой страны стоит Владимир Путин», — сказал польский дипломат телеканалу TVN 24.

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Похоже, что поляки решили всерьёз усиливать напряжённость между нашими странами, причём не только заявлениями. Накануне польский генерал Мачей Клиш сказал, что армия республики будет вынуждена вернуться к набору на срочную службу. Это нужно для того, чтобы страна могла сформировать крупный резерв военнослужащих.

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ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT

Юрий Лысенко
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