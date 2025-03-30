Руководитель польского МИД сделал недипломатичное заявление о России
Сикорский: Россия при действующей власти продолжит быть угрозой для Европы
При сохранении действующей власти в России она продолжит оставаться угрозой для Европы. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, также отметивший, что завершение вооружённого конфликта на Украине определит соотношение сил и структуру безопасности на континенте.
«Я думаю, что мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш крупный сосед Россия, пока во главе этой страны стоит Владимир Путин», — сказал польский дипломат телеканалу TVN 24.
Похоже, что поляки решили всерьёз усиливать напряжённость между нашими странами, причём не только заявлениями. Накануне польский генерал Мачей Клиш сказал, что армия республики будет вынуждена вернуться к набору на срочную службу. Это нужно для того, чтобы страна могла сформировать крупный резерв военнослужащих.
ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT