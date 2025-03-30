Март в Москве вошёл в топ самых тёплых месяцев за всю историю

Март 2025 года оказался рекордно тёплым и сумел занять второе место среди самых тёплых первых весенних месяцев в Москве за всю историю наблюдений, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По данным на начало сегодняшних суток, средняя температура воздуха марта 2025 года в Москве достигла отметки в +3,9°, а это значит, что он переместился на чистое второе место в списке самых тёплых первых весенних месяцев за всё время инструментальных наблюдений за погодой в Москве», — отметил в своём телеграм-канале синоптик.

Специалист отметил, что нынешний март обогнал тот же месяц 2020 года, когда средняя температура составила +3,8°. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает март 2007 года, когда средняя температура за месяц достигла +4,4°. За оставшиеся два дня текущему марту не удастся побить этот рекорд, подытожил Леус.