Украина должна прекратить играть в спасателей Европы. Об этом сказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* на фоне прозвучавших от министров обороны Эстонии и Литвы заявлений, будто прекращение боевых действий в Незалежной является угрозой для стран Балтии.

«Ещё раз: достаточно играть роль спасателей Европы. У вас есть НАТО, армии, ресурсы — так что вперёд, защищайте себя. Нам нужно спасать себя. Кончать это. Чтобы восстановить экономику, усилить армию и сделать Украину настолько сильной, чтобы никто не смел даже подумать о новом нападении. Мы уже заплатили свою цену. Хватит», — написал нардеп на личной странице в социальной сети.

Гончаренко* считает, что Украине необходимо уйти в стратегическую оборону, заняться укреплением экономики и созданием мощного военно-промышленного комплекса. А Европе стоит решать проблему пресловутой «российской агрессии» за собственный счёт.

Парламентарий напомнил, что среди европейцев бытует мнение о том, что президент США Дональд Трамп останется у власти только на ближайшие 3,5 года, и украинцы должны быть оружием против России, пока в Белом доме не сменится администрация. Вот только за этот срок от Украины может мало что остаться, резонно заметил нардеп.

Напомним, скандальное заявление было опубликовано сегодня западной прессой. Министры обороны Литвы и Эстонии негативно отнеслись к перспективе прекращения огня на Украине, заявив, что это создаст серьёзную угрозу безопасности стран Балтии.