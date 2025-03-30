Российская ски-альпинистка Прохорова опровергла сообщения о смене спортивного гражданства

Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова сообщила, что не собирается отказываться от спортивного гражданства РФ. Соответствующее заявление спортсменка сделала в беседе с «Матч ТВ».

«Я сейчас готовлюсь к Олимпиаде‑2026 в российской команде и выступать буду за Россию», — приводит её слова телеканал.

Ранее в Сети появились сообщения, что Прохорова может отказаться от российского спортивного гражданства. Предполагалось, что она может начать выступать за Армению.

Ски-альпинизм подразумевает прохождение горной трассы с подъёмом на лыжах с камусом (тканевая вставка в центральной части лыжи) или пешком и последующий спуск без трассы (фрирайд). Этот вид спорта будет впервые представлен на Олимпиаде в Италии в 2026 году.