Российская ски-альпинистка Прохорова опровергла сообщения о смене спортивного гражданства
Ски-альпинистка Прохорова: Я буду выступать за Россию на Олимпиаде-2026
Российская лыжница Варвара Прохорова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / varvara.prokhorovaa
Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова сообщила, что не собирается отказываться от спортивного гражданства РФ. Соответствующее заявление спортсменка сделала в беседе с «Матч ТВ».
«Я сейчас готовлюсь к Олимпиаде‑2026 в российской команде и выступать буду за Россию», — приводит её слова телеканал.
Ранее в Сети появились сообщения, что Прохорова может отказаться от российского спортивного гражданства. Предполагалось, что она может начать выступать за Армению.
Ски-альпинизм подразумевает прохождение горной трассы с подъёмом на лыжах с камусом (тканевая вставка в центральной части лыжи) или пешком и последующий спуск без трассы (фрирайд). Этот вид спорта будет впервые представлен на Олимпиаде в Италии в 2026 году.
Неделей ранее стало известно о намерении российской фигуристки Вероники Жилиной, учившейся у Евгения Плющенко, сменить российское гражданство. По имеющейся информации, спортсменка собирается выступать за сборную Азербайджана.