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Регион
30 марта, 13:26

Российская ски-альпинистка Прохорова опровергла сообщения о смене спортивного гражданства

Ски-альпинистка Прохорова: Я буду выступать за Россию на Олимпиаде-2026

Российская лыжница Варвара Прохорова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / varvara.prokhorovaa

Российская лыжница Варвара Прохорова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / varvara.prokhorovaa

Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова сообщила, что не собирается отказываться от спортивного гражданства РФ. Соответствующее заявление спортсменка сделала в беседе с «Матч ТВ».

«Я сейчас готовлюсь к Олимпиаде‑2026 в российской команде и выступать буду за Россию», — приводит её слова телеканал.

Ранее в Сети появились сообщения, что Прохорова может отказаться от российского спортивного гражданства. Предполагалось, что она может начать выступать за Армению.

Ски-альпинизм подразумевает прохождение горной трассы с подъёмом на лыжах с камусом (тканевая вставка в центральной части лыжи) или пешком и последующий спуск без трассы (фрирайд). Этот вид спорта будет впервые представлен на Олимпиаде в Италии в 2026 году.

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Неделей ранее стало известно о намерении российской фигуристки Вероники Жилиной, учившейся у Евгения Плющенко, сменить российское гражданство. По имеющейся информации, спортсменка собирается выступать за сборную Азербайджана.

Юрий Лысенко
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