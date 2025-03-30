Киллер расстрелял бизнесмена в подмосковном Мисайлове из-за долгов
На парковке возле пустующего здания в подмосковном Мисайлове киллер расстрелял бизнесмена. Убийство произошло на фоне конфликта, связанного с долгами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В ходе допроса 47-летний задержанный объяснил свои мотивы для совершения преступления.
Киллер расстрелял бизнесмена в подмосковном Мисайлове из-за долгов. Видео © Telegram / Следком
«Мотивом совершённого им преступления явился давний конфликт с потерпевшим на фоне долговых обязательств обвиняемого», — говорится в сообщении.
Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении обвиняемого под стражу.
Ранее сообщалось, что в Зеленограде завели уголовное дело на мужчину, который попытался застрелить из автомата мать своей бывшей сожительницы. Он вломился в дом к экс-тёще, но оружие дало осечку.
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