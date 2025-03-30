На парковке возле пустующего здания в подмосковном Мисайлове киллер расстрелял бизнесмена. Убийство произошло на фоне конфликта, связанного с долгами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В ходе допроса 47-летний задержанный объяснил свои мотивы для совершения преступления.

Киллер расстрелял бизнесмена в подмосковном Мисайлове из-за долгов. Видео © Telegram / Следком

«Мотивом совершённого им преступления явился давний конфликт с потерпевшим на фоне долговых обязательств обвиняемого», — говорится в сообщении.

Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении обвиняемого под стражу.