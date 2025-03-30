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30 марта, 12:26

Киллер расстрелял бизнесмена в подмосковном Мисайлове из-за долгов

На парковке возле пустующего здания в подмосковном Мисайлове киллер расстрелял бизнесмена. Убийство произошло на фоне конфликта, связанного с долгами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В ходе допроса 47-летний задержанный объяснил свои мотивы для совершения преступления.

Киллер расстрелял бизнесмена в подмосковном Мисайлове из-за долгов. Видео © Telegram / Следком

«Мотивом совершённого им преступления явился давний конфликт с потерпевшим на фоне долговых обязательств обвиняемого», — говорится в сообщении.

Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении обвиняемого под стражу.

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Ранее сообщалось, что в Зеленограде завели уголовное дело на мужчину, который попытался застрелить из автомата мать своей бывшей сожительницы. Он вломился в дом к экс-тёще, но оружие дало осечку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Александра Мышляева
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