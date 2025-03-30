В Британии напуганы риском войны с Россией из-за решения Стармера
Daily Mail: Отправка войск Британии на Украину повлечёт за собой войну с РФ
Кир Стармер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker
В Британии выразили крайнюю обеспокоенность в связи с возможными планами премьер-министра страны Кира Стармера отправить войска на Украину. Об этом пишет издание Daily Mail. По мнению газеты, такой сценарий неминуемо приведёт к войне с Россией.
«Сэр Кир в молодости был пацифистом и сторонником мира в холодной войне, однако сейчас всерьёз хочет отправить жалкие остатки наших войск на Украину, что тут же станет поводом для войны с Россией», — отмечает издание.
Более того, в материале говорится о том, что это решение может обернуться для Великобритании применением ядерного оружия, после чего последуют катастрофические последствия для страны. Королевство откатится на несколько веков назад.
Ранее сообщалось, что украинская сторона выражает обеспокоенность возможными действиями Великобритании, направленными на дестабилизацию потенциальных соглашений между Россией и США. Речь идет о договорённостях, касающихся прекращения огня в Чёрном море и ограничений на удары по энергетической инфраструктуре. Основной аргумент — Москва может получить от этих соглашений больше преимуществ, чем Киев.