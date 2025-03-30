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30 марта, 13:15

В Британии напуганы риском войны с Россией из-за решения Стармера

Daily Mail: Отправка войск Британии на Украину повлечёт за собой войну с РФ

Кир Стармер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Кир Стармер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

В Британии выразили крайнюю обеспокоенность в связи с возможными планами премьер-министра страны Кира Стармера отправить войска на Украину. Об этом пишет издание Daily Mail. По мнению газеты, такой сценарий неминуемо приведёт к войне с Россией.

«Сэр Кир в молодости был пацифистом и сторонником мира в холодной войне, однако сейчас всерьёз хочет отправить жалкие остатки наших войск на Украину, что тут же станет поводом для войны с Россией», — отмечает издание.

Более того, в материале говорится о том, что это решение может обернуться для Великобритании применением ядерного оружия, после чего последуют катастрофические последствия для страны. Королевство откатится на несколько веков назад.

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Ранее сообщалось, что украинская сторона выражает обеспокоенность возможными действиями Великобритании, направленными на дестабилизацию потенциальных соглашений между Россией и США. Речь идет о договорённостях, касающихся прекращения огня в Чёрном море и ограничений на удары по энергетической инфраструктуре. Основной аргумент — Москва может получить от этих соглашений больше преимуществ, чем Киев.

Ольга Сливченко
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