В Британии выразили крайнюю обеспокоенность в связи с возможными планами премьер-министра страны Кира Стармера отправить войска на Украину. Об этом пишет издание Daily Mail. По мнению газеты, такой сценарий неминуемо приведёт к войне с Россией.

«Сэр Кир в молодости был пацифистом и сторонником мира в холодной войне, однако сейчас всерьёз хочет отправить жалкие остатки наших войск на Украину, что тут же станет поводом для войны с Россией», — отмечает издание.

Более того, в материале говорится о том, что это решение может обернуться для Великобритании применением ядерного оружия, после чего последуют катастрофические последствия для страны. Королевство откатится на несколько веков назад.