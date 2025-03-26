На Украине утверждают, что Британия может попытаться разрушить соглашения между Россией и США о прекращении огня в Чёрном море и ударах по энергетическим объектам. Интернет-газета «Страна.ua» ссылается на публикацию в Times, в которой говорится, что Москва может извлечь из этого соглашения больше выгоды, чем Киев.

В статье подчёркивается, что недовольство западной «партии войны», базирующейся в Лондоне, может стать причиной попыток сорвать начавшиеся мирные инициативы. Также отмечается, что для подключения российских банков к системе SWIFT требуется решение Евросоюза, а для снятия ограничений на страхование судов необходимо участие британских страховых компаний.