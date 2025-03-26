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Регион
26 марта, 09:15

На Украине выяснили, кто попытается сорвать договорённости РФ и США по Чёрному морю

Британия может препятствовать договорённостям РФ и США о перемирии в Чёрном море

На Украине утверждают, что Британия может попытаться разрушить соглашения между Россией и США о прекращении огня в Чёрном море и ударах по энергетическим объектам. Интернет-газета «Страна.ua» ссылается на публикацию в Times, в которой говорится, что Москва может извлечь из этого соглашения больше выгоды, чем Киев.

В статье подчёркивается, что недовольство западной «партии войны», базирующейся в Лондоне, может стать причиной попыток сорвать начавшиеся мирные инициативы. Также отмечается, что для подключения российских банков к системе SWIFT требуется решение Евросоюза, а для снятия ограничений на страхование судов необходимо участие британских страховых компаний.

Издание предполагает, что негативные статьи в британских медиа направлены на то, чтобы предотвратить ослабление санкций, даже если это потребует давления со стороны Трампа. Кроме того, рассматривается возможность привлечения европейских и британских представителей к переговорам о перемирии в Чёрном море.

В Кремле озвучили условие для реализации Черноморской инициативы
В Кремле озвучили условие для реализации Черноморской инициативы

Напомним, ранее Кремль сообщил, что РФ и США достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать Москве в восстановлении экспорта российских сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы.

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Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana

Оксана Попова
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