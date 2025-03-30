Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо требует лишить Киев всей финансовой и военной помощи. Политик в ужасе от кадров принудительной мобилизации, на которых сотрудники ТЦК избивают мужчин на улицах, заталкивая их в свои автобусы. Об этом он написал у себя в соцсети Х.

Филиппо привёл случай, когда людоловы Владимира Зеленского схватили на улице совсем молодого курьера из службы доставки еды, чтобы заставить его пойти на фронт. Чтобы остановить охоту он призвал добиться скорейшего перемирия.

«Это не прекращается! Всё ради ЕС, BlackRock (инвестиционная компания из США. — Прим. Life.ru) и тёмных военных планов! Срочно нужен мир, чтобы остановить этих чудовищ и насилие! Давайте прекратим вооружать и финансировать этот режим!» — призвал французский политический деятель.