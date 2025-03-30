В Японии стартовали продажи нового тиража маслкара от Honda в ретро-кузове

Японская компания Mitsuoka возобновила приём заказов на эксклюзивную версию Honda Civic серии M55 с ретро-дизайном, вдохновлённым классическими моделями Lancia. Об этом говорится на официальном сайте и соцсетях автопроизводителя.

Первый ограниченный выпуск из 100 автомобилей состоялся в 2024 году. Он разошёлся моментально, что побудило компанию расширить производство до 250 машин, включив новые гибридные модификации.

Стоимость базовой версии начинается от 7 568 000 йен (около 4,3 миллиона рублей), тогда как за топовую гибридную комплектацию с карбоновыми элементами и кожаной отделкой просят более 9 миллионов йен (порядка 5,1 миллиона рублей). Для сравнения, обычный Honda Civic в Японии стоит от 3,45 (1,95 миллиона рублей) до 4,4 миллиона йен (около 2,5 миллиона рублей).

Автомобиль сохраняет техническую основу оригинальной модели, включая турбомотор 1.5 с механической коробкой, но получает полностью переработанный экстерьер в винтажном стиле, новую оптику и доработанный салон. Первые экземпляры поступят покупателям уже в конце мая, а окончательные поставки завершатся к 2026 году. Хотя продажи пока ограничены Японией, интерес к подобным ретро-моделям наблюдается и за рубежом.