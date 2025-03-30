В августе 2024 года Вооружённые силы Украины атаковали Крымский мост в рамках операции, разработанной США под названием Lunar Hail («Лунный град»), направленной на разрушение инфраструктуры в республике, сообщает газета The New York Times.

По информации издания, Киев обратился к США за поддержкой в уничтожении Крымского моста и других объектов в регионе. В ответ США предложили план Lunar Hail, который был согласован с украинскими и британскими военными.

Согласно утверждённому плану, удары по уязвимым участкам моста должны были быть нанесены ракетами ATACMS, после чего предполагалось подорвать опоры моста с помощью беспилотных морских катеров.

Однако американская разведка обнаружила, что Россия усилила защиту опор моста. Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи и генерал-лейтенант Антонио Агуто предложили Киеву отменить операцию, но Украина настояла на её проведении.

В результате США согласились на запрос Украины, и ВСУ нанесли удары по мосту четырьмя ракетами ATACMS. По информации издания, ущерб оказался незначительным — на мосту образовались лишь небольшие выбоины. Один из американских чиновников пояснил, что разрешение на удар было дано, чтобы продемонстрировать бесполезность данной операции.