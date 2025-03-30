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Регион
30 марта, 15:03

Стало известно, кто стоял за операцией по уничтожению Крымского моста

NYT: Операцию ВСУ по уничтожению Крымского моста создали в США

В августе 2024 года Вооружённые силы Украины атаковали Крымский мост в рамках операции, разработанной США под названием Lunar Hail («Лунный град»), направленной на разрушение инфраструктуры в республике, сообщает газета The New York Times.

По информации издания, Киев обратился к США за поддержкой в уничтожении Крымского моста и других объектов в регионе. В ответ США предложили план Lunar Hail, который был согласован с украинскими и британскими военными.

Согласно утверждённому плану, удары по уязвимым участкам моста должны были быть нанесены ракетами ATACMS, после чего предполагалось подорвать опоры моста с помощью беспилотных морских катеров.

Однако американская разведка обнаружила, что Россия усилила защиту опор моста. Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи и генерал-лейтенант Антонио Агуто предложили Киеву отменить операцию, но Украина настояла на её проведении.

В результате США согласились на запрос Украины, и ВСУ нанесли удары по мосту четырьмя ракетами ATACMS. По информации издания, ущерб оказался незначительным — на мосту образовались лишь небольшие выбоины. Один из американских чиновников пояснил, что разрешение на удар было дано, чтобы продемонстрировать бесполезность данной операции.

«Очередная агония»: В Госдуме отреагировали на угрозы главы ВМС Украины атаковать Крымский мост
«Очередная агония»: В Госдуме отреагировали на угрозы главы ВМС Украины атаковать Крымский мост

Ранее стало известно, что весной 2022 года, через два месяца после начала конфликта в Украине, два украинских генерала, включая генерал-лейтенанта Михаила Забродского, отправились из Киева в Висбаден с секретной миссией под дипломатическим прикрытием. Операция, согласованная с США, была тщательно охраняемым секретом. Сотрудники ЦРУ оказывали помощь в планировании атак на Крым.

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Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Александра Мышляева
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