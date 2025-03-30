Стало известно, кто стоял за операцией по уничтожению Крымского моста
NYT: Операцию ВСУ по уничтожению Крымского моста создали в США
В августе 2024 года Вооружённые силы Украины атаковали Крымский мост в рамках операции, разработанной США под названием Lunar Hail («Лунный град»), направленной на разрушение инфраструктуры в республике, сообщает газета The New York Times.
По информации издания, Киев обратился к США за поддержкой в уничтожении Крымского моста и других объектов в регионе. В ответ США предложили план Lunar Hail, который был согласован с украинскими и британскими военными.
Согласно утверждённому плану, удары по уязвимым участкам моста должны были быть нанесены ракетами ATACMS, после чего предполагалось подорвать опоры моста с помощью беспилотных морских катеров.
Однако американская разведка обнаружила, что Россия усилила защиту опор моста. Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи и генерал-лейтенант Антонио Агуто предложили Киеву отменить операцию, но Украина настояла на её проведении.
В результате США согласились на запрос Украины, и ВСУ нанесли удары по мосту четырьмя ракетами ATACMS. По информации издания, ущерб оказался незначительным — на мосту образовались лишь небольшие выбоины. Один из американских чиновников пояснил, что разрешение на удар было дано, чтобы продемонстрировать бесполезность данной операции.
Ранее стало известно, что весной 2022 года, через два месяца после начала конфликта в Украине, два украинских генерала, включая генерал-лейтенанта Михаила Забродского, отправились из Киева в Висбаден с секретной миссией под дипломатическим прикрытием. Операция, согласованная с США, была тщательно охраняемым секретом. Сотрудники ЦРУ оказывали помощь в планировании атак на Крым.
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