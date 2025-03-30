Рогозин: Завершение СВО зависит от успехов ВС России
Скорость завершения спецоперации зависит от успехов Армии России на поле боя. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, отметив, что ВСУ продолжают получать помощь западных стран.
«Помощь ему [врагу — ВСУ] как США, так и Евросоюза увеличивается. Людские ресурсы у Украины есть, киевская власть безразлична к потерям ВСУ и будет продолжать гнать на фронт новое пушечное мясо. Поэтому расслабляться сейчас в ожидании пресловутого «перемирия» — это преступление и большая ошибка», — говорится в его посте.
Ранее ветеран контртеррористических операций в Чечне, теперь выполняющий боевые задачи в зоне спецоперации, указал на принципиальную разницу в ведении этих конфликтов. По его словам, на Кавказе главным видом вооружений были артиллерия и огнестрел. А над полем боя украинского конфликта царят беспилотники, для борьбы с которыми российские военные разрабатывают специальные тактики.
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