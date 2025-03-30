Скорость завершения спецоперации зависит от успехов Армии России на поле боя. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, отметив, что ВСУ продолжают получать помощь западных стран.

Ранее ветеран контртеррористических операций в Чечне, теперь выполняющий боевые задачи в зоне спецоперации, указал на принципиальную разницу в ведении этих конфликтов. По его словам, на Кавказе главным видом вооружений были артиллерия и огнестрел. А над полем боя украинского конфликта царят беспилотники, для борьбы с которыми российские военные разрабатывают специальные тактики.