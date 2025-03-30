Раздолье для дронов: Ветеран СВО сравнил конфликты в Чечне и на Украине

Ветеран СВО Сергей Лоцманов в своё время боролся против террористических группировок, сконцентрированных в Чечне. А после мобилизации в 2022 году его боевой опыт пригодился на специальной военной операции.

Сравнивая два конфликта, он отметил, что Украина стала раздольем для дронов, тогда как на Кавказе бои велись в основном из артиллерии и стрелкового оружия. По его словам, российские солдаты используют специальные тактики для эффективной борьбы с беспилотниками ВСУ.

«РЭБ хорошо работает только против FPV-дронов. «Мавики» эффективнее сбивать «дронобойкой», хотя не факт, что выйдет, может на автопилоте улететь домой или сменят частоты. А «Бабу-Ягу» только стрелковым оружием», — подчеркнул собеседник интернет-издания Regions.ru.