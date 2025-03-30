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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 марта, 14:41

Раздолье для дронов: Ветеран СВО сравнил конфликты в Чечне и на Украине

Ветеран СВО Сергей Лоцманов сравнил конфликты в Чечне и на Украине

Ветеран СВО Сергей Лоцманов в своё время боролся против террористических группировок, сконцентрированных в Чечне. А после мобилизации в 2022 году его боевой опыт пригодился на специальной военной операции.

Сравнивая два конфликта, он отметил, что Украина стала раздольем для дронов, тогда как на Кавказе бои велись в основном из артиллерии и стрелкового оружия. По его словам, российские солдаты используют специальные тактики для эффективной борьбы с беспилотниками ВСУ.

Дрон снял на видео рукопашный бой российского солдата с бойцом ВСУ в окопе
Дрон снял на видео рукопашный бой российского солдата с бойцом ВСУ в окопе

«РЭБ хорошо работает только против FPV-дронов. «Мавики» эффективнее сбивать «дронобойкой», хотя не факт, что выйдет, может на автопилоте улететь домой или сменят частоты. А «Бабу-Ягу» только стрелковым оружием», — подчеркнул собеседник интернет-издания Regions.ru.

Боец ВС РФ исполнил победный танец после перехвата украинского дрона
Боец ВС РФ исполнил победный танец после перехвата украинского дрона

Ранее эксперт раскрыл Life.ru главные недостатки нового дрона ВСУ FP-1. Он подчеркнул, что вражеские беспилотники крайне легко сбивает российская ПВО. Кстати, Украина использовала тактику Первой мировой для борьбы с российскими дронами.

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Минобороны России

Борис Эльфанд
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