«Торпедо» обыграло «Арсенал» в игре Первой лиги

Футболисты московского «Торпедо» одержали выездную победу над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура Первой лиги России. Игра состоялась в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Москвы. Единственный гол на 87-й минуте забил Марио Чурич.

Этот мяч стал вторым для «Торпедо» в весенней части чемпионата. С текущими 51 очком команда занимает второе место в таблице Первой лиги, уступая лидирующей «Балтике» из Калининграда всего два балла. «Арсенал» с 33 очками располагается на восьмой позиции.