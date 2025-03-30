Богомаз: Два БПЛА самолётного типа сбила российская ПВО над Брянской областью

В Брянской области сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. Российские силы ПВО обнаружили и уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа в небе над регионом. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его данным, инцидент обошёлся без пострадавших и материального ущерба. На месте работают оперативные и экстренные службы.