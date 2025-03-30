Богомаз: Два БПЛА самолётного типа сбила российская ПВО над Брянской областью
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В Брянской области сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. Российские силы ПВО обнаружили и уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа в небе над регионом. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его данным, инцидент обошёлся без пострадавших и материального ущерба. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее стало известно, что энергетический объект в Брянской области подвергся атаке FPV-дронами. Удар был нанесён по селу Подывотье Севского района. Несмотря на ранее сделанные заявления о прекращении ударов по российской энергетической инфраструктуре, киевский режим продолжает атаковать объекты энергетики.