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Регион
30 марта, 15:34

Богомаз: Два БПЛА самолётного типа сбила российская ПВО над Брянской областью

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В Брянской области сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. Российские силы ПВО обнаружили и уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа в небе над регионом. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его данным, инцидент обошёлся без пострадавших и материального ущерба. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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Ранее стало известно, что энергетический объект в Брянской области подвергся атаке FPV-дронами. Удар был нанесён по селу Подывотье Севского района. Несмотря на ранее сделанные заявления о прекращении ударов по российской энергетической инфраструктуре, киевский режим продолжает атаковать объекты энергетики.

Ольга Сливченко
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